Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным

"Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли", — сказал Карпович.

Финальная игра за титул обладателя Кубка России пройдет 9 мая на стадионе «Волгоград-Арена». Начало в 19:00 по московскому времени.