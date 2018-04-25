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Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
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Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: DixiNews
Коммерческий директор Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович рассказал, что вход на финальный матч Кубка России, в котором встретятся «Тосно» и курский «Авангард», будет бесплатным. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли", — сказал Карпович.
Финальная игра за титул обладателя Кубка России пройдет 9 мая на стадионе «Волгоград-Арена». Начало в 19:00 по московскому времени.
Ранее гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что проезд на матч для болельщиков из Ленинградской области будет бесплатным.
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