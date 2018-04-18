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​Обамеянг: «До перехода в „Арсенал“ сомневался насчет Ляказетта»
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​Обамеянг: «До перехода в „Арсенал“ сомневался насчет Ляказетта» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Арсенала» Пьерр-Эрик Обамеянг поделился мнением о партнёре по команде Александре Ляказетте.
"Когда я играл в «Сент-Этьене», Ляказетт выступал за «Лион», — вспоминает Обамеянг в интервью официальному сайту «Арсенала». «Я ценю его как игрока, но также как человека, ведь он очень позитивный парень, и помог мне в момент моего приезда сюда. Я не был уверен в нём на все 100, поскольку раньше я не ладил с некоторыми игроками „Лиона“, но всё же, с ним у меня никогда проблем не было. Я рад был узнать его поближе, он помог мне освоиться».
С момента перехода в «Арсенал» в зимнее ТО, Обамеянг забил шесть голов в АПЛ в восьми матчах. На счету Ляказетта 13 голов во всех турнирах с начала сезона.
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