«Пилоты волновались»: дети с ДЦП прокатились на картах с ведущими новосибирскими автогонщиками

18 апреля волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» устроили для детей с синдромом ДЦП гонки на картах в картинг-центре «К-54».

В третьих гонках проекта фонда «Картинг без границ» участвовали 15 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Картами управляли топовые пилоты: чемпион Сибири по кольцевым автогонкам Виталий Кичяйкин, президент Новосибирской Федерации автомобильного спорта, чемпион Сибири по дрифту Армен Арутюнян, опытные пилоты по кольцевым гонкам Владимир Земляной из Кемерово и Александр Паченков из Новосибирска.

«В первый раз [в октябре] пилоты волновались — такая ответственность. А потом, когда первые заезды прошли, уже стали гонять на время.

Спрашивали ребятишек: тебе как — побыстрее? Они отвечали: по полной!

Суть проекта в том, что дети общаются и получают незабываемые эмоции. Где ещё они вот так смогут прийти и с настоящими пилотами покататься? Здесь польза — социализация. Также мы регулярно проводим с ними тренировки на роликах и горных лыжах, — это уже идёт спортивная реабилитация», — рассказал НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов

Девятилетняя Марина Макшаева уже не в первый раз каталась на карте и с воодушевлением ждала своей очереди, когда освободится подходящий по размеру шлем. «Когда она каталась в первый раз, я очень боялась, ведь Марина боится резких звуков, каких-то вспышек. Но она ничего не испугалась — поехала. Потом вышла [из карта] и говорит: всё круто, мама, я ещё хочу!», — поделилась с корреспондентом НГС мама девочки Екатерина.

«Вот, интересный момент. Костя Уваров [один из детей], видимо, получил такой заряд адреналина — он просто встал. Никаких подпорок, ничего не было. Накрыли стол, поставили торт, и он встал — решил взять себе сок. Мама его вообще в шоке просто — кричит: Влад, иди смотри! В общем, их нужно взбадривать, им нужно такую энергию вплёскивать», — отметил Владислав Иванов.

«Первые круги я проехал медленно, обращая внимание на штурмана.

И после того, как понял, что всё нормально, ребёнок держится хорошо и ему нравится (подавал знаки пальчиком вверх), поехал уже быстрее.

А с такими детьми, с которыми нет визуального контакта — не могут сказать или показать — тут уже катаешься тихонечко, аккуратненько. Как уже говорят родители изначально: давайте мало кругов и поаккуратнее. Самое главное, что дети получают от этого большое удовольствие, все довольны. Даже плачут, если выходят с карта, — хотят ещё прокатиться», — рассказал корреспонденту НГС пилот Армен Арутюнян.

Недавно подопечные фонда ездили на неделю в Шерегеш, где значительно продвинулись в катании на горных лыжах, благодаря волонтёрам «Спорту место». Например, Матвей Никитченко впервые спустился на лыжах без вертикализатора — устройства, с помощью которого передвигаются многие дети с ДЦП.