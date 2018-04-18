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Определились финалисты кубка Украины
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Определились финалисты кубка Украины 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В полуфинальных матчах кубка Украины киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» прогнозируемо оказались сильнее «Днепра-1» и «Мариуполя».
"Днепр-1" — «Динамо» — 1:4  Голы: Цыганков, 28 — 0:1, Шепелев, 38 — 0:2, Беседин, 44 — 0:3, Когут, 58 — 1:3, Вербич, 66 — 1:4.
"Динамо": Бойко (Бущан, 74), Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Буяльский (Алибеков, 81), Ротань, Шепелев, Гонсалес, Цыганков (Вербич, 46), Беседин.
"Шахтер" — «Мариуполь» — 5:1  Голы: Тайсон, 8 — 1:0, Тищенко, 22 — 1:1, Марлос, 38 — 2:1, Тайсон, 45+2 — 3:1, Кайоде, 74 — 4:1, Петряк, 81 — 5:1.
"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко (Малышев, 62), Зубков (Петряк, 75), Дентиньо (Марлос, 34), Тайсон, Кайоде.
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