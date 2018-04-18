Кадровый резерв Самарской области обучают по спецпрограмме

Новые методы решения важных задач. В Самаре стартовала пилотная программа по внедрению проектной деятельности на базе института кадрового резерва региона. Как ведется такая работа и в чём её особенности, узнал Кирилл Козин.

Сбор информации, аналитика, подготовка идей и наконец их воплощение. Участники проекта — специалисты в самых разных сферах. Для них такая работа — это и соревнование, и повышение квалификации, и вклад в развитие родного региона.

”Проект, над которым работает наша команда, связан с развитием кадрового потенциала Самарской области, и здесь есть ряд проблем, которые необходимо решить. Одна из ключевых, которую наша команда выявила за время, что мы работаем, — это отсутствие единого информационного поля, в котором все заинтересованные стороны могли бы взаимодействовать друг с другом”, — считает полуфиналист конкурса «Лидеры России», Светлана Татаринова.

Работают команды спринтами. Как правило, они длятся около двух недель. За это время команды должны подготовить и представить заказчику, например министерству, готовый продукт. Это может быть анализ или проект решения той или иной проблемы. Если проделанная работа не устраивает, начинается новый раунд спринтов. Помогают участникам опытные наставники.

В настоящий момент над различными проектами в Самарском региональном ресурсном центре трудятся пять команд. Они сотрудничают с министерствами экономики, строительства, здравоохранения региона, также с кадровым резервом конкурса «Лидеры России».