Ещё
Президент РФ подписал закон о студенческих спортивных лигах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент РФ подписал закон о студенческих спортивных лигах 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Президент России Владимир Путин подписал закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Федеральный закон принят Государственной думой 29 марта 2018 г., одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига» и устанавливается, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.
Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.
Агентство «Москва»: последние новости
Сквер памяти погибших на Великой Отечественной войне работников хладокомбината №7 появится в САО Роскомнадзор оформил более 500 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018 Закон о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу принят Госдумой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России4
«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу
«Зенит» победил «Динамо»1
«Локомотив» потерял очки в матче с «Ахматом»
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение