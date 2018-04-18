Президент РФ подписал закон о студенческих спортивных лигах

Президент России Владимир Путин подписал закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига» и устанавливается, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.

Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.