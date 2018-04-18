Президент РФ подписал закон о студенческих спортивных лигах 

Президент России Владимир Путин подписал закон об участии общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Федеральный закон принят Государственной думой 29 марта 2018 г., одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Документом уточняется определение понятия «студенческая спортивная лига» и устанавливается, что учредителями студенческой спортивной лиги являются Российский студенческий спортивный союз и общероссийские спортивные федерации.
Также органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых в регионах.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым.