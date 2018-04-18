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​Стураро: «Ювентус» не может позволить себе ошибиться"
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​Стураро: «Ювентус» не может позволить себе ошибиться" 

Евро-футбол.Ру 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро предупреждает свой клуб в преддверии матча Серии А с «Кротоне».
"Пока существует вероятность, что мы упустим титул, команда обязана бороться до конца", — заявил Стураро Sky Sport Italia. «У каждой игры своя история, мы не можем позволить себе допускать ошибки, если хотим достичь поставленной цели».
На данный момент «Ювентус» лидирует в таблице чемпионата с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя в лице «Наполи». Сегодня, в 21:45 МСК, «Ювентус» сыграет на выезде с «Кротоне», а «Наполи» примет на своём стадионе «Удинезе».
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