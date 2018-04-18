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​Мертенс: «Наполи» верит в завоевание скудетто"
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​Мертенс: «Наполи» верит в завоевание скудетто" 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вингер «Наполи» Дрис Мертенс заверил, что команда нацелена на чемпионство в каждом матче Серии А. Учитывая отрыв «Ювентуса» в шесть очков, в сегодняшнем матче команду устроит только победа.
"Мы действительно верим в завоевание скудетто, и пока это математически возможно, мы будем бороться", — отметил бельгиец в беседе с Mediaset Premium. «Как и на любой другой матч, мы выходим с пониманием, что должны победить. А после сможем подумать о воскресенье и „Ювентусе“. Мы хотим преуспеть. Это главное для нас».
В сегодняшней игре Мертенс получил отдых. Вместо него в состав попал Аркадиуш Милик. Матч «Наполи» с «Удинезе» начнется в 21:45 МСК. В параллельном поединке главный конкурент неаполитанцев «Ювентус» сыграет на выезде с «Кротоне».
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