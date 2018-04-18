​Мертенс: «Наполи» верит в завоевание скудетто"

Вингер «Наполи» Дрис Мертенс заверил, что команда нацелена на чемпионство в каждом матче Серии А. Учитывая отрыв «Ювентуса» в шесть очков, в сегодняшнем матче команду устроит только победа.

"Мы действительно верим в завоевание скудетто, и пока это математически возможно, мы будем бороться", — отметил бельгиец в беседе с Mediaset Premium. «Как и на любой другой матч, мы выходим с пониманием, что должны победить. А после сможем подумать о воскресенье и „Ювентусе“. Мы хотим преуспеть. Это главное для нас».