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«Авангарду» и «Тосно» могут не дать лицензию на участие в Лиге Европы
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«Авангарду» и «Тосно» могут не дать лицензию на участие в Лиге Европы 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Обладатель Кубка России-2017/18 должен выступить в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. В финальном матче за второй по значимости российский трофей, как известно, сыграют «Авангард» и «Тосно». Это значит, что кто-то из них получит шанс в сентябре дебютировать в еврокубках.
Однако этого может не произойти. Для участия в Лиге Европы необходимо получить соответствующую лицензию от национальной ассоциации (в данном случае — РФС) и получить допуск от УЕФА. У обоих клубов с этим могут возникнуть проблемы. (Александр БОБРОВ)
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