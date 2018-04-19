Илья Скроботов: О сборной России думать рано. Завтра иду в школу на уроки биологии и физики 

Напомним, что именно 17-летний защитник забил решающий мяч в этой игре.
«Что сказал Манчини перед выходом на поле? Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче, и все. Конечно, я сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе. Я выходил с настроем отдать все на поле.
Гол? Я оторвался от защитника, а там уже было просто подставить голову, и мяч влетел в ворота. Сборная России? Да нет, думаю, еще рановато пока.
Завтра я иду в школу на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика», — сказал Скроботов в интервью официальному сайту клуба.