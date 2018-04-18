Дмитрий Парфенов: «Ребята — герои. Через боль и через не могу добыли победу»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над "Спартаком" (1:1, пенальти — 5:4) в полуфинале Кубка России отметил, что команда терпела и заслужила результат. По словам специалиста, игроки испытывают огромную радость.

— Две недели назад для нас был недобрый вечер, а сейчас добрый, — сказал Парфенов. — Тяжелейший матч, получили то, на что настраивались. Ехали к действующему чемпиону, за счет отдачи и тактических моментов старались играть в футбол на протяжении всех 120 минут. Это сложно против «Спартака», все понимают. Да, нам сегодня везло, но мы терпели. Поверьте, мы не сидим сложа руки, всегда трудимся и работаем. Значит, заслужили сегодня эту победу. Ребят поздравил, молодцы. И болельщиков наших.

— Что происходило в раздевалке? Там было очень шумно.

— Эмоции! Все понимают, какую радость испытывают в такие моменты ребята.

— Насколько серьезна травма Погребняка? Он очень нехорошо уходил…

— Сложно сказать, будет обследование. Если он выбыл, это проблема. А ребята — герои. Через боль и через не могу добыли путевку в финал.

— Показалось, что в овертайме «Тосно» готовился уже к серии пенальти и не хотел атаковать. Так и было?

— А вы хотели, чтобы мы прессинговали еще и два дополнительных тайма? Нормальная стратегия, не мы ее придумали. У ребят силы заканчивались. Разумнее и правильнее было сыграть именно так, а не на встречных курсах. ( Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Спартак М — Тосно