Массимо Каррера: «Глушаков — профессионал»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера — после матча 1/2 финала Кубка России с «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5) объяснил, почему доверил Денису Глушакову бить пенальти, который оказался решающим. Капитан не смог реализовать 11-метровый. На последних минутах встречи он также не смог реализовать выход один на один. Напомним, что Глушаков вышел на поле на 81-й минуте встречи.

— Зачем ему вообще давать бить пенальти, если он не в форме, иногда остается на замене и психологически не готов?

— Глушаков — профессионал. Он знает, что может играть, а может не играть. На тренировках он бил пенальти хорошо. То, что он не реализовал шанс на последних минутах, не означает, что он не должен был исполнять 11-метровый.

— Почему Ханни не может играть по 90 минут?

— Сегодня после первого тайма я выпустил Зе Луиша , потому что он нужен был в штрафной, когда следовали навесы. Поэтому и заменил Ханни. А не потому, что он плохо играл. До перерыва мы сделали много подач, но там никто не побеждал вверху. Это была тактическая замена.

— В России все привыкли к тому, что Каррера — победитель. Можно ли сказать, что нынешний день — самый неудачный для вас в России?

— Нет, нельзя. В прошлом году из Кубка России мы вообще вылетели на первой стадии. Это не самый плохой день. Каждый получает то, что заслуживает. Сегодня «Тосно» боролся с первой до последней минуты, смог довести этот матч до пенальти и выиграть его там. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Спартак М — Тосно