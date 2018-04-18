Ледяхов: в 1-м тайме пропустили пару атак, в которых «Локо» должен был забивать 

И. о. главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ.
«Сегодня мы заработали очко. Должен сказать, что в первом тайме пропустили несколько опасных атак, в которых «Локомотив» должен был забивать. Играли немного неправильно, и соперник выходил в острые атаки. Во втором тайме внесли коррективы и сыграли неплохо. Нашей установкой сегодня было оказывать давление на фланги. Скандирование фанатов «Локомотива» в адрес вратаря «Ахмата»? Скандирований не слышал. Наш вратарь выглядел сегодня отлично. Следующий матч со „Спартаком“? «Спартак» — один из ведущих клубов нашего чемпионата. Не знаю, как сложится игра. Нам нужно набирать очки. Получится — хорошо. По «Спартаку» будем думать потом, сейчас попразднуем. Но, естественно, будем играть на победу», — передаёт слова Ледяхова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.