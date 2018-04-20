Кубок России. Дмитрий Парфёнов — об историческом достижении «Тосно»

Как же всё-таки аутсайдеру удалось выбить чемпиона из Кубка? Объясняет главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов

Сколько бы лет жизни ни отмерили проекту «Тосно» судьба и акционеры (дай бог, чтобы много), Дмитрий Парфёнов уже застолбил себе место в истории клуба. Все самые знаменательные — пока — свершения юной команды — подъём из ФНЛ в РФПЛ и выход в финал национального Кубка — связаны с его именем. Переосмыслив и проанализировав произошедшее в четверг вечером на спартаковской арене, Дмитрий Владимирович объясняет механику самой громкой сенсации кубкового розыгрыша. — Что чувствует бывший спартаковец, в день рождения клуба лишивший его кубкового финала? — Это вы, журналисты, заостряете внимание на подобных вещах, а мы выходим на матч играть и выигрывать, вне зависимости от имени соперника. Потом уже начинаешь задумываться, как много отдал этой команде, сколько с ней выиграл, но до и во время матча воспринимаешь её только как соперника. — Но для вас этот соперник — точно не рядовой. — Мне приятно, что болельщики ценят и уважают за то, что в своё время сделал для этого клуба. На спартаковской арене прекрасная атмосфера. Никаких реваншистских настроений и близко не было — мне «Спартак» ничего плохого не делал. — По горячим следам детали матча были как в тумане? — Всю игру хорошо помню и готов пересказать по эпизодам. — После такой эмоциональной встряски реально заснуть? — После каждой игры тяжело засыпаешь, и эта — не исключение. Но часа три-четыре поспал. — В своей тренерской практике переживали более сильный стресс? — Сценарий, конечно, забойный получился. Всё, что можно получить в Кубке, тут произошло: и голевая ничья, и дополнительное время, и пенальти. Естественно, накал был высочайший — на кону стояла путёвка в финал. В моей тренерской карьере финалов ещё не было. Конечно, это событие. — С какой из игровых побед могли бы его сопоставить? — Игрок — это игрок, а тренер — это тренер. Тренер порадовался и уже думает, кто живой, кто не живой, как восстановить людей к следующему матчу, кого где лучше использовать. Некогда праздновать. Сделали и пошли дальше. А футболисты — да, порадовались. Прекрасно их понимаю — сами такими же были. — На холодную голову пересмотрели запись матча? — «Амкар» уже надо изучать. Но «Спартак» сейчас пересмотрю. — Журналисты часто употребляют клише: «Команда X выполнила тренерскую установку», зачастую даже не представляя, в чём она заключалась. Поэтому спрошу прямо: каким был план «Тосно» на матч со «Спартаком»? — Что говорится в раздевалке, в раздевалке и остаётся. Если в общих чертах, план был следующим: верить в свои силы, делать то, что отрабатываем на тренировках каждый день, не отказываться от своей игры и быть единым целым, что на скамейке, что на поле. Против атакующей группы чемпионов России особенно важна подстраховка. Да, конечно, где-то нам везло, но это вопрос, наверное, больше к сопернику. Мы честно, искренне выполняли свою работу, но без везения в футболе сложно. — Не напоминали футболистам о знаменитой победе «Тосно» четырёхлетней давности? — В такие моменты важно не перегореть, не перенастроить. Баланс эмоций нужен. Бывает, планируешь одно говорить, но видишь глаза людей и меняешь речь по ходу дела. — В глазах игроков «Тосно» прочли верный настрой? — Раз добились результата, значит, всё делали правильно. После победы можно лепить что угодно (смеётся). — Погребняк заведённым вышел на поле и в стремлении быть полезным команде участвовал буквально во всех фазах игры. Не приходилось его притормаживать? — Мне кажется, это хорошо, когда человек вкладывает всю страсть в игру. Паша — опытный футболист и знает, когда и как ему лучше сыграть, где и что нужно подсказать. В Москве он делал всё, что нужно — заводил партнёров. Такая инициатива и должна исходить от лидеров. — Могло ли повышенное рвение привести к повреждению на ровном месте? — Ну а как, вы выходите на игру — и на 80% отдаётесь ей? — Но Павел старался поспеть буквально везде. — Он в каждой игре это делает. Тут скорее сказалась проблема перехода с одного покрытия на другое. Мы-то на искусственном тренируемся. Плюс усталость накопилась — Паша много матчей без замен сыграл. — До этого у него не было проблем с ахиллом? — Если бы были глобальные — доктора поставили бы в известность. А мелкие повреждения есть у каждого. — Финал — без него? — Подождите, какой финал? У нас до него ещё в чемпионате три матча сумасшедших. Ближайший с «Амкаром» — такой же финал. — Заболотный и Марков ушли, Погребняк «сломался». Тяжело это — постоянно терять ведущих нападающих? — Это часть нашей работы. Если тяжело — заканчивать надо. Ребята показали себя, получили хорошие предложения, мы их отпустили. Такова участь небольших клубов, и от этого никуда не денешься. Нужно продолжать работать и использовать сильные качества тех игроков, которыми располагаешь. — Удивились, не обнаружив в основе «Спартака» Фернандо и Глушакова? — Не удивился, но мы предполагали, что один из них будет сидеть. В последнее время они не всегда вместе выходят. — Трудно было выключить Луиса Адриано из игры? — Нам и Промес создал достаточно проблем, и Зе Луиш , выйдя на замену. Атакующая линия «Спартака» не зря считается одной из сильнейших в чемпионате. Если этим ребятам дать разбежаться, оставлять один в один — неизбежно возникнут проблемы. Высокий уровень, действующие чемпионы России, на всякий случай. — Позволю себе предположить, что одним из пунктов вашей установки был: «Не фолить рядом со штрафной». Угадал? — Банальные фразы вроде этой актуальны для любого соперника. — Не любой располагает исполнителем стандартов класса Фернандо. — Поверьте, в каждой команде есть человек, который неплохо исполняет стандарты. А в «Спартаке» не только Фернандо по этой части специализируется. Промес тоже неплохо приложиться может. — Вы целенаправленно давили на «ветеранский» фланг Ещенко и Самедова? — Что значит ветераны? Это опытные мастера. Мы играли в свой футбол и на одном направлении не зацикливались. — Тем не менее острота в основном возникала на этом краю, и с него же к «Спартаку» пришёл ответный мяч. — Левый фланг у нас действительно сработал эффективно, но мог сыграть ещё эффективнее. Разделение тут носит условный характер. Крайние нападающие меняются местами, Галиуллин сравнял счёт в результате именно такого манёвра. — Замену Мирзова, возможно, самого активного и по-спортивному нахального тосненца в первые полтора тайма, не все поняли. «Наелся»? — Да, тяжеловато ему уже было. Активный фланг. Ещенко много перемещается, перехватывает мячи. Нужно было перестраиваться, а Мирзов какое-то время пропустил, только начал в себя приходить. Потихоньку нужно игровое время добавлять. — Откуда у Чернова «фонарь» под глазом? — Из Грозного. Я говорил о судействе там, но у нас же всем интереснее бутса и жёлтая карточка Смолова. А когда из вне игры забивают и не ставят пенальти — всё тихо, спокойно. — Лобановский запрещал футболистам «включать» пятки. Вы Жигулёву «пиханули» за момент в штрафной «Спартака» в первом тайме? — Много кто чего запрещает. Конечно, нужно было сбрасывать под удар, и мы об этом ещё скажем. Как эмоции схлынут, спокойно разберём ошибки. По горячим следам после такой победы футболистам неинтересно слушать, где и что они сделали не так. Им хочется просто радоваться! — Классным результативным пасом Жигулёв полностью искупил вину за ту промашку? — Мяч прекрасный забили, что там говорить. — Когда Глушаков на 121-й минуте вывалился один на один с Юрченко — всё внутри оборвалось? — Да ничего не оборвалось. Я просто не понял, как он там один оказался. Юрченко — молодец. Все Глушакова ругают, а на самом деле его промах — это заслуга нашего вратаря. Юрченко вовремя вышел, сократил угол, и Денису пришлось подсекать мяч, потому что по-другому он в ворота просто не проходил. С запасом пробил, не попал. — На предматчевой тренировке репетировали пенальти? — Нет. — В определении пятёрки бьющих вы участвовали? — Предпочитаю, чтобы ребята сами решали этот вопрос. Кто увереннее себя чувствует, тот и идёт бить. — С позиции пенальтиста с огромным стажем советовали что-то игрокам? — Мои рекомендации носили не технический — скорее психологический характер. Бессмысленно подсказывать, как бить — щекой или с подъёма. Выходя к «точке», каждый человек уже держит в уме своё решение. — Погребняк заверил Юрченко, что тот отразит пару ударов. Вас подобного рода предчувствий не посещало? — Игрок ещё может такое говорить, но не тренер. Как вы себе это представляете? «Я знал, что Юрченко отразит первый удар, второй и четвёртый»? Или: «Был уверен, что ничего не отобьёт»? Как тренер я верю в каждого своего игрока, включая вратаря. Верю, что в серии пенальти он отобьёт пять, восемь — сколько понадобится ударов. А как иначе?

— Буйволов у вас человек вообще без нервов? По-моему, ни один мускул на лице не дрогнул во время пятого удара. — Внутри, я думаю, нормальные эмоции были. Исполнил — да, хорошо. Поэтому и говорим им: «Кто готов — давайте». Никто никого насильно к «точке» не выталкивает. — Роша сразу после решающего пенальти свалила на газон судорога. Он на одной ноге, что ли, бил? — Он же не до удара упал и пробил в подкате головой. Если добежал и ударил — значит, на двух ногах был. Там не только у Роши — у многих ноги сводило. 120 минут тяжелейшего матча отыграли. Но это — Кубок, полуфинал. Нужно выходить и умирать. Хоккеисты в плей-офф играют, переломанные, перемотанные — кто-то разве жалуется? Дух, характер — это нормально. Такие вещи только делают команду сильнее. — Болельщики «Спартака» распекают Глушакова — и за упущенные моменты в игре, и за смазанный пенальти. Справедливо? — Он лидер, капитан — с него и спрос повышенный. Через это давление проходят игроки больших клубов — будь то «Барселона», «Бавария» или «Манчестер». Уверен, что и Глушаков переживёт. Он адекватный человек, важный футболист для «Спартака». Поражение — не его вина. Правильно говорят остальные спартаковцы: проиграл не Глушаков — проиграли все вместе.

— Как после такого выплеска эмоций найти силы на игры чемпионата? — По своему опыту игрока знаю: на положительных эмоциях восстанавливаешься быстрее. Думаю, проблем не должно быть. Главное, чтобы все живы были.