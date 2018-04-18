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Парфёнов: где-то «Тосно» везло, но не всегда клуб выше статусом побеждает
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Парфёнов: где-то «Тосно» везло, но не всегда клуб выше статусом побеждает 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России.
«Тосно» пробился в финал турнира благодаря успешной серии пенальти (1:1, 4:5). В решающем матче Кубка команда из Ленинградской области сыграет с «Авангардом» (9 мая).
«Каково это — выйти в финал Кубка России? Пока непонятно. Ребят поздравляю, они молодцы. Да, нам сегодня где-то везло, но в футболе много примеров — не всегда клуб выше статусом побеждает. Мы настраивались, мы хотели, сегодня наш день», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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