Парфёнов: о травме Погребняка ничего сказать не могу, проблемы не только у него

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России. «Тосно» пробился в финал турнира благодаря успешной серии пенальти (1:1, 4:5).

«Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый. Тяжелейший матч, ехали к действующему чемпиону. За счет самоотдачи и тактики старались играть в футбол. 120 минут сложно это делать против «Спартака». Повезло, но мы тренируемся каждый день, сложа руки не сидим. Заслужили сегодня. Что творилось в раздевалке после матча? Это эмоции, нормальная ситуация. В другой раздевалке было то же самое. По поводу травмы Погребняка сложно сказать, будет медобследование. Достаточно проблем не только у него. Это значит, что ребята герои. Играли через боль, через не могу.