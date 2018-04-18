Александр Бубнов: На своем поле «Спартак» должен был разбираться с «Тосно»

— После того, как «Спартак» забил гол, я был уверен, что они своего не упустят. «Авангард» или «Тосно» в Лиге Европы? А кто в этом виноват? Клубы РФПЛ! Не вижу смысла рассуждать на эту тему, тут все понятно. На своем поле «Спартак» должен был разбираться с «Тосно», тем более, выигрывая в счете, но видите, как получилось. Я бы не сказал, что «Спартак» недооценил соперника. Просто «Тосно» был лучше, он и победил, — передает слова Бубнова Sportbox.ru. Напомним, что в финале «Тосно» встретится с курским «Авангардом». Решающая встреча за состоится 9 мая в Волгограде.