Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть «Амкар» 

В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле пермский «Амкар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась уверенной победой армейцев со счётом 3:0.
Хозяева открыли счёт на 44-й минуте благодаря голу Витиньо после передачи Ахмеда Мусы. Дубль в матче оформил Фёдор Чалов, забивший первый мяч в компенсированное время первого тайма, и укрепил преимущество столичного клуба на 61-й минуте игры.
ЦСКА (48 очков) переместился на третье место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит», у которого в активе столько же очков, по дополнительным показателям. «Амкар» (28) находится на 13-й строчке.