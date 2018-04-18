Манчини — о судействе: «Я никогда в жизни не видел такого»

— Все-таки второй тайм, что в прошлой игре, что в сегодняшней удается вашей команде лучше. В чем сегодня удалось добавить вашей команде?

— Я бы не сказал, что мы сильно лучше стали играть, просто хотел бы отметить тот факт, что «Динамо» вообще первый удар в створ нанесло только на 65-й минуте. Поэтому то, что соперник сравнял счет, этого быть было не должно, потому что он не наносил ударов по воротам. А мы с нашей традиционной проблемой — отсутствием голов.

— Вы сейчас достаточно эмоциально после финального свистка обсуждали эпизод с Михаилом Вилковым о пенальти. Вы все-таки наверняка считаете, что в том эпизоде надо было показать красную карточку Морозову. Вы обсуждали этот момент и во время игры?

— Это не я придумал. Я никогда в жизни не видел такого. Это не я так решил, это правила футбола, которые говорят, что если на человеке фолят сзади, а он выходит один на один — это красная карточка и удаление, пенальти. Это правила футбола, так должно быть. Возможно, в случае с «Зенитом» это не действует, но в моей футбольной карьере я вижу такое впервые. Это стопроцентная красная карточка.

— Краневиттер по ходу второго тайма опустился на позицию центрального защитника. Не слишком ли это был большой риск?

— Я в футболе, слава богу, разбираюсь и понимаю, что порой ради победы надо идти на определенный риск. Поэтому я принял такое решение, но главная проблема заключалась даже не в этом, а в том, что довольно долго не могли забить гол, поэтому такой сложный матч получился.

— Вопрос о Илье Скроботове . Скажите несколько слов о нем, потому что это была замена, которая должна была усилить оборону, но он одновременно стал главным героем матча.

— Я скажу так, что Илья Скроботов, который до сегодняшнего дня и за «Зенит-2» не так часто выходил, имеет огромный потенциал, и если будет работать качественно, долго и упорно, сможет стать основным центральным защитником сборной России.