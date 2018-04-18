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В Куркине открылся новый женский клуб
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В Куркине открылся новый женский клуб 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб для представительниц прекрасного пола «Абажур» открылся в Куркине на Воротынской улице. Здесь дамы общаются в непринужденной обстановке за чашечкой чая, обсуждают новости, делятся секретами домоводства и учатся создавать красивые вещи своими руками. Занятия по рукоделию проводятся бесплатно.
— Темой первой встречи стала прикладная вышивка, — рассказали в Центре творчества и досуга «Ростки».
Кто-то из пришедших на встречу уже умел вышивать, кто-то попробовал это впервые. Но глаза боятся, а руки делают, поэтому процесс пошел быстро и весело. Как заметили участницы клуба, «три часа пролетели за секунду».
В программе клуба в дальнейшем — углубленные занятия вышивкой и вязанием.
Заседание клуба «Абажур» с чаепитием и занятиями проходит по воскресеньям, с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Воротынская, дом 10 (Центр творчества и досуга «Ростки»).
Тел. 8 (499) 401-79-51 (запись по будням).
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