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«Локо» победил «СКА-1946» и вышел вперед в финале Кубка Харламова
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«Локо» победил «СКА-1946» и вышел вперед в финале Кубка Харламова 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Локо» обыграл «СКА-1946» в третьем матче финала Кубка Харламова. Ярославцы повели в серии 2-1. Третья игра серии до четырех побед состоится 19 апреля.
Финал
Третий матч
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Денисенко — 4 (Калинин, Зенчиков), 2:13 — 0:1. Рыбаков — 6 (Коваленко), 17:47 — 0:2. Васильев — 2, 37:05 — 1:2. Петьков — 4 (Ожгихин, Курбатов), 39:58 — 2:2. Романов — 1 (Полунин, Ковалев), 50:42 — 2:3.
Вратари: Волков (59:36) — Коновалов.
Счет в серии — 1-2 (0:1 Б, 3:2)
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