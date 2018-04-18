Роберто Манчини — о голе Скроботова: «Хоть что-то хорошее я сделал»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России (2:1) лестно отозвался о 17-летнем Илье Скроботове , передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, Скроботов забил победный гол в матче на 93-й минуте.

— Не знаю, что сказать, — начал пресс-конференцию Манчини.

— Довольны ли вы игрой? Показалось, что качественного скачка команда не сделала.

— Мы потеряли много качественных игроков: Лунев, Маммана, Кокорин… Кузяев играет процентов на 30 процентов своих возможностей. Мне кажется, Лодыгин даже не испачкал перчатки. У нас было минимум десять возможностей для того, чтобы забить. Хочу отметить, что у «Анжи» не было ни одного удара в створ, и сегодня «Динамо» не удавалось до 65 минуты пробить в створ. Если уж на то пошло, то вместе с назначением пенальти следовало удалить футболиста, нарушившего правила. Есть правила футбола, которые для всех одинаковы. — Почему вы выпустили 17-летнего Скроботова? — Считаю, что здесь я заслуживаю некоторой похвалы, хотя бы что-то хорошее я сделал. Я раскрыл этого молодого футболиста, у него есть потенциал, чтобы стать основным защитником Зенита и сборной России. — Не считаете, что гол — знак того, что нужно больше доверять воспитанникам «Зенита»? — Скроботову 18 лет исполнится только в этом году. Если не ошибаюсь, он даже никогда не играл за «Зенит-2», он выступает за молодежный состав. Он очень талантливый, но молодой, ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Тем более, что он левша — это не часто встречается на этой позиции. — Вы выпускали его для усиления обороны или верили, что он может забить? — Я хотел поддержать оборону, в тот момент ей требовалась помощь. У нас было четыре форварда, а защита нуждалась в поддержке.

Зенит — Динамо М