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Тренер «Зенита» Манчини: травмы лидеров изменили нашу игру
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Тренер «Зенита» Манчини: травмы лидеров изменили нашу игру 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Итальянский наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини после домашней победы своей команды над московским «Динамо» (2:1), где решающий гол был забит на 94-й минуте игры, отметил, что у его подопечных остаются проблемы с реализацией. Причиной этого он назвал травмы лидеров.
"Что касается качества игры то мы потеряли очень важных и качественных игроков — это Кокорин, Маммана, Лунев в последнем матче, а также Кузяев, который выступает процентов на 30 от своих возможностей, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита». — Это сказалось, от этого мы сильно страдаем, от этого проблема — мы создаем моменты, но не можем их реализовать, потому что те кто может — травмированы".
"При этом «Анжи» против нас не нанесло практически ни одного удара в створ, сегодня до 65-й минуты это не удавалось «Динамо». Если существуют правила футбола, а они существуют и универсальны, то хочу заметить, что в эпизоде с фолом в штрафной должна быть еще и красная карточка помимо пенальти. Скажите, сколько ударов в створ нанесло «Динамо»? Мне кажется, Лодыгин даже не испачкал перчатки. У нас было как минимум 10 возможностей, чтобы забить гол", — говорит тренер.
При минимальном счете Манчини выпустил на замену Илью Скроботова, который забил решающий гол: «Здесь я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы, — иронизирует наставник „Зенита“. — Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и „Зенита“, и сборной России».
Манчини уверен, что «Зениту» не хватало правильного паса или решения: «И недостаток мастерства, и недостаток последнего паса, завершающего наступательную схему. Игроком, который мог поставить финальную точку, был Саша Кокорин — пожалуй, лучший российский нападающий, футболист мирового уровня. Мало того, что он играл хорошо, он делал так, чтобы другие ребята играли лучше».
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