Массимо Каррера: «Промес провел хороший матч. Как и вся команда»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/2 финала Кубка России с «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5) отметил, что без голов не бывает побед. По словам специалиста, команда старалась не доводить дело до серии пенальти.

— Останутся ли в команде Максимович и Пашалич?

— Этот вопрос задается в неподходящий момент.

— В чем причина недонастроя в двух последних матчах, который стали решающими в чемпионате и Кубке?

— Если бы я знал… (улыбается). Но шутки в сторону. Я повторю — победить может каждый. Победить многократно трудно для любой команды. Нужно всегда выкладываться, команда должна привыкнуть к этому, всегда понимать, что за матчи она проводит. Мы, тренеры, всегда стараемся дать нужную мотивацию, правильный заряд. Но на поле выходят игроки. Я не думаю, что какому-либо футболисту нужна дополнительная мотивация, когда мы играем в полуфинале.

— Знали ли вы перед игрой, что «Спартак» уже долго не может выиграть в серии пенальти — 24 года в официальных турнирах? Может, не стоило доводить дело до нее?

— Я тоже стремился не довести дело до 11-метровых. Но если не забиваешь, доходит до них. О 24-летней серии я не знал.

— Вам не кажется, что Промес слишком много берет на себя?

— Нападающие — все такие. Когда у них мяч, девять раз из десяти они стараются сами забить. Но Квинси провел хороший матч. Как и вся команда. Мы боролись до конца, была игра. Дело в том, что в футболе нужно забивать. Если не забиваешь и нет нужной для голов злости, может произойти все что угодно. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Спартак М — Тосно