Андрей Ещенко: Забили бы три-четыре гола, и ничего этого не было бы

— Что сегодня произошло? — Когда ведешь со счетом 1:0 и имеешь с десяток голевых моментов, понимаешь, что навал на последних минутах может перечеркнуть все старания. Не забили свои моменты, за это и поплатились.

— Почему с «Тосно» так тяжело даются матчи? — Говорю же, забили бы 3-4 гола, успокоились, и ничего этого не было бы. А когда свои моменты не забиваешь, это сверху видят и наказывают за это.

— В перерыве обсуждали, как играть во втором тайме? — Так же, как и в первом — держать мяч, выводить нападающих на завершающий удар.