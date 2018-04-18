Ещё
Андрей Ещенко: Забили бы три-четыре гола, и ничего этого не было бы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Ещенко: Забили бы три-четыре гола, и ничего этого не было бы 

Советский спорт 1 час назад
— Что сегодня произошло? — Когда ведешь со счетом 1:0 и имеешь с десяток голевых моментов, понимаешь, что навал на последних минутах может перечеркнуть все старания. Не забили свои моменты, за это и поплатились.
— Почему с «Тосно» так тяжело даются матчи? — Говорю же, забили бы 3-4 гола, успокоились, и ничего этого не было бы. А когда свои моменты не забиваешь, это сверху видят и наказывают за это.
— В перерыве обсуждали, как играть во втором тайме? — Так же, как и в первом — держать мяч, выводить нападающих на завершающий удар.
Советский спорт: последние новости
Игорь Ледяхов: Со «Спартаком» будем играть на победу Фанаты «Спартака» в память об умершем товарище проведут в тишине первые пять минут матча с «Тосно» Андрей Червиченко: «Спартак» обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение