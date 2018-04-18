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Ещенко: в раздевалке «Спартака» после игры была апатия, что ещё может твориться?
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Ещенко: в раздевалке «Спартака» после игры была апатия, что ещё может твориться? 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча с «Тосно» (1:1, 4:5 — по пенальти) в полуфинале Кубка России.
«Когда ведёшь 1:0 и имеешь как минимум 10 голевых моментов, понимаешь, что соперник будет устраивать навал на последних минутах, чтобы отыграться. Поплатились за это. Надо было собраться, но не получилось. Забили бы 3-4 своих момента — не было бы такого. Если ты не забиваешь, всё сверху видят и наказывают. Сам ли Глушаков вызвался бить пенальти? Они решили это вместе с тренерским штабом. На тренировках смотрели, кто как бьёт. В раздевалке после игры была апатия. Что ещё может твориться, когда команда не выходит в финал Кубка? Игры с «Тосно» в Кубке — проклятие? Не могу говорить про матч, который был четыре года назад. У «Тосно» сегодня, кроме момента с голом, и шансов не было», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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