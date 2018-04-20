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Глушаков: не пробил бы пенальти в игре с «Тосно», назвали бы трусом
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Глушаков: не пробил бы пенальти в игре с «Тосно», назвали бы трусом 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков, который не реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», рассказал, что не мог отказаться от своей очереди. По словам футболиста, в ином случае его назвали бы трусом, передает "Советский спорт".
"Мы все взрослые люди, все понимают футбол и глупо что-то скрывать, когда, можно сказать, не твой день был, ты не забил пенальти. Вся вина на мне. Если бы я не пошел пенальти бить, сказали бы, что я испугался. Пошел бы кто-то молодой вместо меня бить и не забил, сказали бы: «Глушаков трус. Отправил молодых бить, не взял на себя ответственность», — сказал Глушаков в эфире «Foot'больные люди».
"Спартак" потерпел поражение от «Тосно», проиграв в серии пенальти. Глушаков не смог реализовать свою попытку.
Ранее полузащитник взял вину за поражение на себя.
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