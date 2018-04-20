Глушаков — о незабитом мяче в ворота «Тосно»: похороны, но с другой стороны

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об эмоциях после проигранного в серии пенальти полуфинального матча Кубка России с «Тосно», в которой игрок не реализовал свой удар.

«Не забил пенальти, проиграли, пошёл к болельщикам, сказал им спасибо за матч и извинился. Зашёл в раздевалку к ребятам и извинился перед ними, сходил в душ и молча пошёл к журналистам. Ни с кем не разговаривал и ни у кого не спрашивал, надо мне идти или нет. Это был крик души, и я считаю, что это правильно. Все взрослые люди, все понимают футбол, и глупо что-то скрывать, когда был не твой день.

Это палка о двух концах. Забей я момент на 120-й минуте — носили бы на руках и говорили бы, что Глушаков вернулся, это похороны, любим, ценим. Не забил — это похороны, но с другой стороны. И пенальти не забиваешь, все будут говорить, какой ты плохой. Если бы я не пошёл его бить, сказали бы, что испугался. Пошли бы бить более молодые игроки и не забили, все бы сказали, какой Глушаков трус — не взял на себя ответственности.

После матча уехал, уединился. Близкие люди были рядом — посидели, пообщались. Конечно, была бессонная ночь», — сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».