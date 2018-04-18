Глушаков: подвёл, извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вновь отметил, что берёт на себя вину за поражение от «Тосно» (1:1, 4:5 — по пенальти) в полуфинале Кубка России. Капитан красно-белых не реализовал пенальти в серии 11-метровых ударов, и «Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет с курским «Авангардом».

«Подвёл. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю Спартак и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты», — написал Глушаков в своём «инстаграме».