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Ребров — Глушакову: проиграла вся команда. Капитан, улыбнись, всё будет хорошо
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Ребров — Глушакову: проиграла вся команда. Капитан, улыбнись, всё будет хорошо 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вратарь «Спартака» Артём Ребров поддержал капитана команды Дениса Глушакова после поражения от «Тосно» в полуфинальном матче Кубка России. Клуб из Ленинградской области победил в серии пенальти со счётом 5:4.
Гушаков не реализовал выход один на один на последней минуте второго дополнительного времени и не забил пенальти в серии 11-метровых ударов. «Невозможно выиграть или поиграть игру в одиночку. Сегодня проиграла вся команда, а не кто-то один! Один — за всех, и все — за одного! Капитан, улыбнись. Всё будет хорошо», — написал Ребров в «Инстаграме».
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