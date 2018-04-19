Ребров — Глушакову: проиграла вся команда. Капитан, улыбнись, всё будет хорошо

Гушаков не реализовал выход один на один на последней минуте второго дополнительного времени и не забил пенальти в серии 11-метровых ударов. «Невозможно выиграть или поиграть игру в одиночку. Сегодня проиграла вся команда, а не кто-то один! Один — за всех, и все — за одного! Капитан, улыбнись. Всё будет хорошо», — написал Ребров в «Инстаграме».