Заболотный: «Зенит» на правильном пути, судьба нас вознаградила

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в 23-м туре РФПЛ. «Зенит» на правильном пути, поздравляю всех болельщиков с победой. Хочу поздравить Илью Скроботову с таким дебютом. Очень рад за него. Завтра устроим ему тоннель на тренировке. Он заслужил этот гол, потому что очень много работает. У него отличное будущее.

Ребят из «Тосно» ещё не успел поздравить, хотя, конечно, наслышан, что они прошли в финал. Почему за «Зенит» забивать сложнее, чем за «Тосно»? Всему своё время, бывают и чёрные, и белые полосы, они когда-то проходят. «Зенит» усердно тренируется, поэтому и победы пришли. Мы хотим исправить ситуацию и двигаться дальше. Судьба нас вознаградила.