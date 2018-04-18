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Заболотный: «Зенит» на правильном пути, судьба нас вознаградила
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Заболотный: «Зенит» на правильном пути, судьба нас вознаградила 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в 23-м туре РФПЛ. «Зенит» на правильном пути, поздравляю всех болельщиков с победой. Хочу поздравить Илью Скроботову с таким дебютом. Очень рад за него. Завтра устроим ему тоннель на тренировке. Он заслужил этот гол, потому что очень много работает. У него отличное будущее.
Ребят из «Тосно» ещё не успел поздравить, хотя, конечно, наслышан, что они прошли в финал. Почему за «Зенит» забивать сложнее, чем за «Тосно»? Всему своё время, бывают и чёрные, и белые полосы, они когда-то проходят. «Зенит» усердно тренируется, поэтому и победы пришли. Мы хотим исправить ситуацию и двигаться дальше. Судьба нас вознаградила.
Личное дело Дзюбы платить или нет, чтобы сыграть с «Зенитом». Это ему решать. Дай бог, я в такой ситуации никогда не окажусь», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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