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Кубок России. 1/2 финала. Курск — в финале. И ждет «Спартак»
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Кубок России. 1/2 финала. Курск — в финале. И ждет «Спартак» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Сегодня, 18 апреля, два полуфинала Кубка России-2017/18. В главном матче турнира впервые в истории сыграет курский «Авангард».
"Авангард" (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0 (0:0) Гол: Киреев, 79. «Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Альшин, Коробов (Концедалов, 89), Киреев (Митасов, 82), Федчук, Гурфов, Болов (Тлупов, 85). «Шинник»: Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов (Земсков, 62), Камилов (Лях, 82), Нарылков, Безлихотнов (Булия, 46), Самойлов, Низамутдинов. Предупреждения: Киреев, 13. Нетфуллин, 35. Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Лебедев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область). 18 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
Авангард К — Шинник
18.30. "Спартак" (Москва) — «Тосно»
Трансляция матча
Календарь и результаты Кубка России — здесь
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