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На ВЭБ-Арене отпраздновали вылет «Спартака». Главное о победе ЦСКА над «Амкаром»
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На ВЭБ-Арене отпраздновали вылет «Спартака». Главное о победе ЦСКА над «Амкаром» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В ЦСКА продолжается серия травм. Из-за повреждений с «Амкаром» не смогли сыграть Понтус Вернблум, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. Зато в основу вернулись Бибрас Натхо и Марио Фернандес. В составе «Амкара» на поле смог выйти Аарон Оланаре, арендованный у армейцев. Если еще не читали его интервью Sport24 о времени в ЦСКА и недоверии Виктора Гончаренко, самое время это сделать. Оланаре действительно был очень мотивирован. Нигериец не уступал бывшим партнерам по команде и пару раз выиграл единоборства у Игнашевича и Березуцких. Но забить ЦСКА у него так и не получилось, а в перерыве на его место вышел другой нападающий — Дарко Бодул. Зато другой нигериец Ахмед Муса играл очень здорово, отдав в конце первого тайма две голевые передачи. Первую — пяткой — на Витиньо, вторую — на Федора Чалова. В перерыве весь фанатский сектор ЦСКА наблюдал за серией пенальти в полуфинале Кубка России. Когда Глушаков не забил решающий пенальти, а «Спартак» вылетел, стадион взорвался всем известным зарядом. Хотя на «ВЭБ-Арене» и не объявили результат кубкового матча (зато сообщали об игре хоккейного ЦСКА и «Ак Барса»), армейцев как будто бы он вдохновил. Команда Гончаренко не успокоилась даже после дубля Чалова — Федор выскочил из-за защитников и замкнул прострел Фернандеса. Перед важным матчем с «Краснодаром» Виктор Гончаренко поберег важных игроков. Как ни странно, самому старшему из них 21 — речь о Головине, Кучаеве и Чалове. Свой шанс с «Амкаром» получили Хосонов, Жамалетдинов и потихоньку закрепляющийся в основе Бистрович. Благодаря этой победе ЦСКА оставил на пятом месте «Краснодар», с которым Гончаренко предстоит сыграть уже в воскресенье. По крайней мере до выходных армейцы занимают третье лигочемпионское место.
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