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Гилерме: чемпионство в руках «Локомотива», мы не должны его упустить
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Гилерме: чемпионство в руках «Локомотива», мы не должны его упустить 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ.
«В первом тайме мы имели три момента — не забили. Всегда, когда играешь с командами, которые играют от обороны, важно забить первый гол. У нас был первый, второй, третий момент — не реализовали. Второй тайм играли до конца, сами видели. Вратарь «Ахмата» молодец. Для нас сейчас важна каждая игра и мы готовимся к ним. Мы не думаем о том, сколько очков нам надо набрать, мы думаем только о предстоящем матче. Чемпионство в наших руках, мы не должны его упустить, и прекрасно это знаем», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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