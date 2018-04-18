Гилерме: чемпионство в руках «Локомотива», мы не должны его упустить

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ.

«В первом тайме мы имели три момента — не забили. Всегда, когда играешь с командами, которые играют от обороны, важно забить первый гол. У нас был первый, второй, третий момент — не реализовали. Второй тайм играли до конца, сами видели. Вратарь «Ахмата» молодец. Для нас сейчас важна каждая игра и мы готовимся к ним. Мы не думаем о том, сколько очков нам надо набрать, мы думаем только о предстоящем матче. Чемпионство в наших руках, мы не должны его упустить, и прекрасно это знаем», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.