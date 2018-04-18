Денис Глушаков: «Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак»

Капитан "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками за промахи в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5). Хавбек в концовке дополнительного времени не забил после выхода один на один, а в серии пенальти не реализовал последний удар своей команды. После финального свистка фанаты красно-белых скандировали его фамилию, требуя выйти к ним.

"Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю Спартак и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и нереализованные моменты", — написал Глушаков в Инстаграме.

Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю Спартак и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и не реализованные моменты.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 18 Апр 2018 в 12:30 PDT Спартак М — Тосно