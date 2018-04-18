«Хетафе» неожиданно обыгрывает «Валенсию», «Эйбар» наносит поражение «Эспаньолу» 

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» в гостях обыграл «Валенсию», а «Эйбар» также на выезде оказался сильнее «Эспаньола».
"Валенсия" — «Хетафе» — 1:2 Голы: Реми, 16 — 0:1, Реми, 49 — 0:2, Родриго, 69 — 1:2.
"Валенсия": Доменек, Монтойя, Гарай, Мурильо, Гайя, Перейра (Торрес, 61), Парехо, Максимович (Солер, 61), Гедеш, Вьетто (Родриго, 61), Дзадза.
"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Портильо (Мора, 75), Фламини, Фажр, Дидье (Антунеш, 90+1), Молина, Реми (Хименес, 62).
Удаление: Парехо, 86.
"Эспаньол" — «Эйбар» — 0:1 Гол: Ломбан, 32 — 0:1.
"Эспаньол": П. Лопес, Х. Лопес, Д. Лопес, Эрмосо, Карикол, Дардер, К. Санчес, В. Санчес (Мелендо, 67), Пьятти (Гарсия, 46), Морено, Баптистао (Наварро, 79).
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Оливейра, Ломбан, Коте, Эскаланте, Гарсия (Диоп, 85), Леон, Хордан, Алехо (Хунка, 90), Пенья (Кике, 80).