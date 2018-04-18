Ещё
Голевой дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Амкар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голевой дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Амкар» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Матчем на столичном стадионе «ВЭБ Арена» завершилась программа футбольной среды в рамках 27-го тура чемпионата России. Столичный ЦСКА принимал на своем поле пермский «Амкар» и выиграл у гостей с Урала со счетом 3:0. Два гола у хозяев забил Федор Чалов.
Матч начался в не слишком быстром темпе и соперники словно приглядывались друг к другу. Обоюдная разведка затянулась и когда уже время первой половины игры приближалось к концу, гости пропустили две острые атаки, которые завершились голами. В обоих случаях голевые пасы отдавал Муса, а забивали Витиньо (44-я минута) и Чалов (45-я).
От этого нокдауна «Амкар» не смог отойти и перерыв ему не помог. ЦСКА во втором тайме уверенно вел игру и на 61-й минуте Чалов забил свой второй гол. До финального свистка оставалось еще почти полчаса, но «Амкар» так и не пришел в себя и не сумел хотя бы «размочить» счет. Уверенная победа ЦСКА — 3:0.
Вести.Ru: последние новости
Захарова: химоружие в Сирии уничтожено, под этим "подписалась" ОЗХО Чемпионат мира-2018. Стартовал заключительный этап продаж билетов "Бавария" вышла в финал Кубка Германии после разгрома "Байера"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение