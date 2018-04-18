Евсеев: вторая игра у «Амкара» со счётом 0:3, нам надо это пережить

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:3).

«Когда пропускаешь в концовке тайма, приходится тяжело. Пропустили один, потом сразу второй. Конечно, 0:2 с ЦСКА тяжело отыгрывать. Ребята постарались, перестроились, но пропустили ещё один мяч. Когда пропустили первый мяч, хотели отыграться.

Вторая игра у нас со счётом 0:3, и надо нам пережить это всем вместе, командой. Проиграли тем, кто находится в верхней части таблицы. Они использовали свои моменты, а мы нет, хотя у нас в первом тайме были хорошие выходы, которые не довели до завершающей стадии.

Замена Оланаре в перерыве? Здесь чисто футбольные причины. Не могу сказать, что он играл плохо, но к нему были претензии в плане установки на игру. Вот и всё. Никакой другой связи не вижу», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».