Ещё
Евсеев: вторая игра у «Амкара» со счётом 0:3, нам надо это пережить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евсеев: вторая игра у «Амкара» со счётом 0:3, нам надо это пережить 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:3).
«Когда пропускаешь в концовке тайма, приходится тяжело. Пропустили один, потом сразу второй. Конечно, 0:2 с ЦСКА тяжело отыгрывать. Ребята постарались, перестроились, но пропустили ещё один мяч. Когда пропустили первый мяч, хотели отыграться.
Вторая игра у нас со счётом 0:3, и надо нам пережить это всем вместе, командой. Проиграли тем, кто находится в верхней части таблицы. Они использовали свои моменты, а мы нет, хотя у нас в первом тайме были хорошие выходы, которые не довели до завершающей стадии.
Замена Оланаре в перерыве? Здесь чисто футбольные причины. Не могу сказать, что он играл плохо, но к нему были претензии в плане установки на игру. Вот и всё. Никакой другой связи не вижу», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Рассказ об Илье Скроботове, чей гол подарил «Зениту» выигрыш у «Динамо» Московские гимнасты выиграли командный турнир чемпионата России «Ак Барс» — ЦСКА: Киселевич забил первый гол в сезоне в финале кубка Гагарина
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение