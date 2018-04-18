ЦСКА громит «Амкар» в Москве и продолжает борьбу за Лигу чемпионов

В перенесённом матче 23-го тура чемпионата России московский ЦСКА принимал на поле «ВЭБ-Арены» пермский «Амкар». Для обеих команд данный поединок был крайне важен с турнирной точки зрения, правда коллективы решают полярно разные задачи: «армейцы» не оставляют надежд на попадание в Лигу чемпионов, а пермяки мечтают о сохранении прописки в элитном дивизионе. ПРОТОКОЛ

С самого начала встречи футболисты гостей прижались к своим владениям и, практически не прессингуя, раз за разом отводили опасность от ворот выносами на чужую половину поля. ЦСКА свободно владел мячом, однако до опасных моментов не доходило. В середине первого тайма «Амкар» предпринял попытки контраковать соперника, но максимум, чего удалось добиться пермякам — серия угловых, которая, впрочем, ни к чему не привела: Акинфеев и компания раз за разом выносили снаряд из своей штрафной площади.

Первый мало-мальски опасный эпизод, завершившийся акцентированным ударом в створ ворот Нигматуллина, тут же завершился взятием ворот гостей. Березуцкий подхватил мяч перед штрафной, не глядя отдал проникающую передачу на Муса, а тот в касание пяткой оставил игровой снаряд под удар Витиньо, который послал сферу точно в нижний угол ворот «Амкара» — идеально разыграно, 1:0.

Не прошло и минуты после розыгрыша пермяками мяча с центра поля, как москвичи тут же забили второй гол. На этот раз Муса сыграл более прямолинейно, чем в эпизоде с первым забитым мячом, и просто-напросто прострелил низом в штрафную «Амкара», а Фёдор Чалов без труда замкнул передачу нигерийца — 2:0. Сделав игру, по сути, ровно за минуту, «армейцы» отправились отдыхать в великолепном расположении духа, а вот пермяки, понятное дело, выглядели потерянными и раздосадованными.

Вторую сорокапятиминутку футболисты «Амкара» начали более активно, однако опасных моментов у ворот Акинфеева создать не получилось: слишком много брака было в атакующих действиях подопечных Вадима Евсеева . «Красно-синих» же результат на табло вполне устраивал и большими силами они вперёд не шли. Однако Муса по-прежнему проявлял небывалую активность: не желая, видимо, сидеть на скамейке до конца аренды, Ахмед на исходе часа игры создал очередной момент, на этот раз сам для себя. Нигерийский вингер ЦСКА подработал мяч под правую ногу и пробил с линии штрафной — Нигматуллин в прекрасном прыжке спас свою команду, вытащив снаряд из дальнего нижнего угла.

К сожалению для всех переживающих за пермскую команду, спустя несколько минут «армейцы» всё-таки забили третий мяч в ворота Нигматуллина: Марио Фернандес , недавно восстановившийся после повреждения, отдал проникающую передачу с правого полуфланга в штрафную, которую замкнул неугомонный Фёдор Чалов — 3:0.

В заключительном отрезке встречи команды банально её доигрывали: «Амкар» не наработал даже на гол престижа, а команда Ганчаренко экономила силы для предстоящего матча с «Краснодаром», в котором может решиться судьба путевки в Лигу чемпионов.