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«Реал» Мадрид — «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Реал» Мадрид — «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает «Атлетик».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Реал Мадрид
Атлетик Б  Навас Кейлор • Карвахаль Даниэль • Рамос Серхио • Варан Рафаэль • Марсело Виера • Васкес ЛукасМодрич Лука • Кроос Тони • Асенсио МаркоБензема КаримРоналду Криштиану
Запасные: Бэйл Гарет • Каземиро Карлос • Иско Аларкон • Касилья Кико • Ковачич Матео • Вальехо Хесус • Тео Эрнандес
Кепа Аррисабалага • Лекуе Иньиго • Нуньес Унай • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Сан-Хосе Микель • Итурраспе Андер • Де Маркос Оскар • Гарсия Рауль • Кордоба Иньиго • Уильямс Иньяки
Запасные: Сусаета Маркель • Адурис Ариц • Эррерин Яго • Муньяин Икер • Беньят Эчебария • Рико Микель • Йерай Альварес
18 апреля. Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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