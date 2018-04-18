Гончаренко: ЦСКА абсолютно по делу выиграл, игроки сделали много умных вещей

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в матче 23-го тура РФПЛ.

«Мы сегодня абсолютно по делу выиграли. Понимали, что нужно забить быстрый гол или, по крайней мере, забить в первом тайме, чтобы игра раскрылась. У нас получилось забить в концовке первого тайма дважды. Понятно, что надо было во втором тайме играть поумнее, поскольку есть футболисты, которые несут большую нагрузку. И мы понимали, что ещё предстоит тяжёлый матч с «Краснодаром». Это когда счёт стал 3:0. Думаю, много умных вещей сегодня сделали. У нас психологически устойчивая, достаточно опытная команда. Провели матчи в еврокубках, а потом переключились на чемпионат России. Одержать три-четыре победы подряд в сегодняшних реалиях любой команде у нас тяжело. Поэтому даже если сыграешь вничью, как мы с «Уфой», то должен быть спокоен, потому что надо нацеливаться на победу в следующем матче. К фактору Оланаре не присматривался. В первую очередь мы обращаем внимание на свою команду, но знали, как он вступает в единоборства, как сохраняет мяч. Важно было против него правильно сыграть. Позитивно ли то, что игроки, стоявшие на грани дисквалификации, не получили жёлтых карточек? Мы знаем, что у нас с этим есть проблема. Тем не менее это уже конец сезона, у каждой команды есть какие-то дисквалификации. Поэтому это нормально. Важно, чтобы в этой ситуации не вылетело несколько игроков», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».