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Объявлен полный список номинантов на премию Муз-ТВ 2018
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Объявлен полный список номинантов на премию Муз-ТВ 2018 

Журнал ОК! 1 час назад
В этом году премия телеканала Муз-ТВ пройдет уже в 15-ый раз. Каждый год экспертный совет формирует списки претендентов. В честь юбилея номинанты на статуэтки были объявлены в прямом эфире. Рассказываем, кто поборется за звание лучших исполнителей в России.
В номинации «Лучшая песня» представлены «Держи» Димы Билана, «Сансара» Басты, «Так красиво» Сергея Лазарева, Элджей и Feduk — «Розовое вино»и «По волнам» группы Бурито.
За звание лучшей российской поп-группы поборются A'Студио, Artik & Asti, IOWA, Serebro, Время и Стекло, а также Руки Вверх.
Artik&Asti
Среди номинантов на «Лучшего певца» — Alekseev, Monatik, Григорий Лепс, Дима Блан, Егор Крид и Сергей Лазарев.
Alekseev
«Лучшую исполнительницу» будут выбирать из Нюши, Полины Гагариной, Светланы Лободы и Ани Лорак.
Полина Гагарина
В номинацию «Прорыв года» эксперты выбрали таких исполнителей, как Feduk, NK (Настя Каменских), T-Fest, Лена Темникова, Миша Марвин и Элджей.
Feduk
На статуэтку за «Лучшего хип-хоп исполнителя» претендуют не только артисты лейбла Black Star! А именно Natan, Баста, Бьянка, Джиган, Мот и Тимати.
Сама премия и вручение статуэток состоится 8 июня в СК «Олимпийский», а пока зрители могут проголосвать за своих любимых исполнителей.
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