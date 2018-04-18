Объявлен полный список номинантов на премию Муз-ТВ 2018

В этом году премия телеканала Муз-ТВ пройдет уже в 15-ый раз. Каждый год экспертный совет формирует списки претендентов. В честь юбилея номинанты на статуэтки были объявлены в прямом эфире. Рассказываем, кто поборется за звание лучших исполнителей в России.

За звание лучшей российской поп-группы поборются A'Студио, Artik & Asti, IOWA, Serebro, Время и Стекло, а также Руки Вверх.

Artik&Asti

Alekseev

Полина Гагарина

Feduk

На статуэтку за «Лучшего хип-хоп исполнителя» претендуют не только артисты лейбла Black Star! А именно Natan, Баста, Бьянка, Джиган, Мот и Тимати

Сама премия и вручение статуэток состоится 8 июня в СК «Олимпийский», а пока зрители могут проголосвать за своих любимых исполнителей.