Ещё
Гончаренко: «ЦСКА сделал сегодня много умных вещей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гончаренко: «ЦСКА сделал сегодня много умных вещей» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Амкаром» со счетом 3:0.
”Выиграли абсолютно по делу. Понимали, что надо забить быстрый гол или хотя бы в первом тайме. Получилось, что в концовке первого тайма забили два гола. Во втором тайме сыграли поумнее, чтобы поберечь игроков, не особо лететь вперед, так как нам предстоит тяжелый матч с «Краснодаром». Сделали сегодня много умных вещей.
Мы понимаем, что в сегодняшних реалиях тяжело одержать три-четыре победы подряд. Если сыграли вничью, нужно быть готовыми выиграть следующий матч”, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
SPORT24.ru: последние новости
«Валенсия» уступила на своем поле «Хетафе» Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Амкар» Ещенко: «У «Тосно» даже шансов не было, «Спартаку» надо было играть агрессивно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение