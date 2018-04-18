Гончаренко: «ЦСКА сделал сегодня много умных вещей»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Амкаром» со счетом 3:0.

”Выиграли абсолютно по делу. Понимали, что надо забить быстрый гол или хотя бы в первом тайме. Получилось, что в концовке первого тайма забили два гола. Во втором тайме сыграли поумнее, чтобы поберечь игроков, не особо лететь вперед, так как нам предстоит тяжелый матч с «Краснодаром». Сделали сегодня много умных вещей.

Мы понимаем, что в сегодняшних реалиях тяжело одержать три-четыре победы подряд. Если сыграли вничью, нужно быть готовыми выиграть следующий матч”, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».