Горшков: надеемся, что Скроботов всё адекватно воспринимает и будет расти дальше

«Дебют Ильи Скроботова был в матче против «Уфы» в 24-м туре РФПЛ, но он вышел в самом конце встречи. Сегодня получился полноценный дебют, очень яркий. Илья — вопистанник молодёжного состава «Зенита», поэтому все очень рады за него. Он принёс победу «Зениту», надеюсь, это станет переломным моментом для клуба в конце сезона. Впереди пусть будут только победы и высокое итоговое место в чемпионате.

Скроботов — питерский парень, представитель футбольной школы СДЮШОР «Зенит». Летом он перешёл в молодёжный состав, а с января привлечён в основную команду. Он постоянно находился в тренировочном процессе с основой. С «Уфой» у него было мало игрового времени, да и сегодня немного, но он смог отличиться. Мы очень рады, что наши воспитанники подключаются к основе.