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Горшков: надеемся, что Скроботов всё адекватно воспринимает и будет расти дальше
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Горшков: надеемся, что Скроботов всё адекватно воспринимает и будет расти дальше 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Александр Горшков оценил игру защитника Ильи Скроботова в матче 23-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). 17-летний футболист принёс сине-бело-голубым три очка, отправив мяч в сетку в компенсированное время.
«Дебют Ильи Скроботова был в матче против «Уфы» в 24-м туре РФПЛ, но он вышел в самом конце встречи. Сегодня получился полноценный дебют, очень яркий. Илья — вопистанник молодёжного состава «Зенита», поэтому все очень рады за него. Он принёс победу «Зениту», надеюсь, это станет переломным моментом для клуба в конце сезона. Впереди пусть будут только победы и высокое итоговое место в чемпионате.
Скроботов — питерский парень, представитель футбольной школы СДЮШОР «Зенит». Летом он перешёл в молодёжный состав, а с января привлечён в основную команду. Он постоянно находился в тренировочном процессе с основой. С «Уфой» у него было мало игрового времени, да и сегодня немного, но он смог отличиться. Мы очень рады, что наши воспитанники подключаются к основе.
Скроботов очень хорошо готов физически и обладает хорошим мышлением и футбольным интеллектом. Он может как начать атаку, так и завершить её. Высокий парень, хорошо сложенный и крепкий. Что касается характера, то парень он спокойный и положительный. Надеемся, что он всё адекватно воспринимает и будет расти дальше, не будет останавливаться», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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