Радимов: такие ребята, как Скроботов, обязательно должны получать шанс 

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника Ильи Скроботова в поединке 23-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). 17-летний футболист принёс сине-бело-голубым три очка, отправив мяч в сетку в компенсированное время.
«Скроботов — воспитанник питерского футбола, молодой парень. Здорово, что такие люди выходят на поле и получают свой шанс. Такие ребята обязательно должны играть. Надеюсь, что все вскоре познакомятся с этим футболистом», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.