«Гол у ЦСКА забил Петров — классика!» Армейцы спасают интригу финала

КУБОК В МЕТРО

Организаторы из КХЛ стараются придумывать разные фишки вокруг Кубка Гагарина. То мини-копию и шайбу запустят в космос, то катаются с чашей целый день по Казани. А теперь хоккейная святыня впервые побывала в московском метро. Полпятого вечера Кубок Гагарина в сопровождении роты почетного караула прибыл к станции «Петровский парк», спустился по эскалатору и поехал до станции ЦСКА.

Казалось, что простые посетители подземки придут в священный трепет, может, кто-то падет ниц. Но в целом народ реагировал на Кубок Гагарина спокойно. Пузатые мужички хотели его потрогать, щелкнуть пальцем — правда ли серебро? Молодежь делала селфи. Потом трофей подняли наверх, на бренную землю — и водрузили на бронеавтомобиль «Тигр», чтобы поехать на матч «барсов». Да, Казань гостила в Москве.

Перед матчем мне рассказали примету: если Кирилл Капризов за два часа до матча ходит по инста-сторис очень красивых девушек, то на матч обычно не выходит. Так было и в среду, о чем мне красивые девушки и сообщили. То есть автор золотого гола на Олимпиаде играть не будет? Я поверил.

Но Капризов вышел на матч, как и защитник Мэт Робинсон . Вчерашние жертвы свинки снова в строю. А ворота у ЦСКА защищает Илья Сорокин

ЧЕЛОВЕК-ГОРА СВИТОВ

За шесть минут до конца первого периода ЦСКА наконец-то повел в этой серии. Хозяевам удалась стремительная веерная контратака. Михаил Григоренко передал шайбу на Кирилла Петрова , и форвард армейцев замечательно бросил в дальний верхний угол.

Да, армейцы сделали все, чтобы задавить строптивый и неуступчивый «Ак Барс». Но главный тренер Зинэтула Хайдярович Билялетдинов — тертый калач, и его команды никогда не брали голыми руками (если не считать Олимпиаду в Сочи).

Казань все перевернула за полторы минуты. Сначала шведский легионер Антон Ландер завершил разящую контратаку «Ак Барса», которая вспорола защиту ЦСКА двумя резкими движениями, как меч самурая.

А потом большинство схватил Иван Телегин за атаку игрока, не владеющего шайбой. И тут сработала находка Билялетдинова. Это ведь он придумал в плей-офф выпускать на большинство Александра Свитова , чтобы тот вставал горой на пятачке перед голкипером, врастал своими ногами-деревьями в лед. И попробуй, спихни такого Свитова.

Неужели ЦСКА проиграет и третий матч финала? Это было бы совсем жестоко. И все-таки в конце второго периода великолепный щелчок удался защитнику Алексею Марченко . Сначала показалось, что гол будет записан на него. Но пригляделись — да там ювелирно сыграл легионер Грег Скотт , взмахнув клюшкой на пятачке и изменив полет злодейки шайбы.

После третьего периода мы увидели, что ЦСКА доминирует по броскам (32-14), «Ак Барс» лучше в силовых приемах (41-25). Причем гости этим так увлеклись, что Алексей Потапов вырубил своего же Даниса Зарипова, который катил на смену. Хорошо, что умудренный опытом ветеран вернулся в игру. Ведь ему еще пятый Кубок Гагарина брать.

Итак, на табло — две двойки, и игра переходит в овертайм. Кто забьет третий гол, тот и берет третий матч.

А там забил Кирилл Петров, оформив дубль. Бывший игрок «Ак Барса», между прочим. Ах какая интрига!

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) — Ак Барс (Казань) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). 5600 зрителей

Голы: 1:0 Петров 3 (Григоренко, Попов, 14.03), 1:1 Ландер 6 (Манухов, Секач, 16.37), 1:2 Галиев 10 (Ткачев, 18.12, б.), 2:2 Скотт 2 (Жарков, Марченко, 38.21), 3:2 Петров 4 (Попов, 72.25).

Вратари: Сорокин — Гарипов. Штраф: 4 — 8.

Счет в серии: 1-2