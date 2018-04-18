Виктор Гончаренко: Дзагоев и Щенников могут сыграть с «Краснодаром»

— Мы хотели как можно быстрее раскрыть игру. Это удалось только в конце первого тайма. После перерыва много контролировали мяч, чтобы сохранить силы на следующие матчи.

— Как здоровье у травмированных? — Щенников и Дзагоев наверняка будут готовы к следующему матчу и могут сыграть с «Краснодаром». Вернблум может поправится к «Зениту»

— Чем объясните преображение Чалова? Он в последних матчах уже забил четыре мяча. — Был период, когда он не играл. А если выходил на поле, то не забивал. В таких случаях игроки пересматривают свое отношение к тренировкам и матчам. Конечно, нам нужен был нападающий, который будет завершать атаки. Рад, что Федя сейчас выполняет эту роль.

Наставника ЦСКА журналисты проводили аплодисментами