Ещенко: «Спартак» был наказан за нереализованные моменты в матче с «Тосно»

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Футболисты "Спартака" в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» были наказаны за слабую реализацию голевых моментов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник красно— белых Андрей Ещенко

В среду «Спартак» в Москве проиграл «Тосно» в полуфинале Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был «Тосно» — 5:4.

"Когда ведешь 1:0 и должен забивать минимум еще пять мячей, нужно побеждать. Надо было собраться, но не вышло. Если ты не забиваешь, сверху все видят и наказывают. В раздевалке после матча была апатия", — сказал Ещенко.

"У них и шансов-то не было. Надо было играть агрессивно, держать мяч, выводить нападающих", — добавил он.

Последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году.