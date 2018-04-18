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Ещенко: «Спартак» был наказан за нереализованные моменты в матче с «Тосно»
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Ещенко: «Спартак» был наказан за нереализованные моменты в матче с «Тосно» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно» были наказаны за слабую реализацию голевых моментов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник красно— белых Андрей Ещенко.
В среду «Спартак» в Москве проиграл «Тосно» в полуфинале Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был «Тосно» — 5:4.
"Когда ведешь 1:0 и должен забивать минимум еще пять мячей, нужно побеждать. Надо было собраться, но не вышло. Если ты не забиваешь, сверху все видят и наказывают. В раздевалке после матча была апатия", — сказал Ещенко.
"У них и шансов-то не было. Надо было играть агрессивно, держать мяч, выводить нападающих", — добавил он.
Последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в 2003 году.
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