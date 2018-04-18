Ганчаренко: «Во втором тайме можно было поберечь игроков, которые несут большую нагрузку»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Амкаром» (3:0) в эфире канала «Наш Спорт».

— Надо отметить, что ваша команда, несмотря на тяжелейший график, когда Лига Европы, чемпионат России, перенесенные матчи, сегодня все время доминировала. 3:0 для вас по игре абсолютно по делу?

— Да, мы абсолютно по делу выиграли. Мы понимали, что нам надо забить гол быстрый или, по крайней мере, в первом тайме, чтобы игру раскрыть. У нас получилось в концовке первого тайма забить два. Понятно, что нам легче было играть во втором тайме, и чтобы поберечь игроков, которые большую нагрузку несут. Особо не надо было лететь вперед, потому что мы понимали, что нас ждет тяжелый матч с «Краснодаром», когда счет 3:0 стал.

— С учетом того, что в последних играх не удавалось именно победного результата добиться, были в этом смысле определенные сложности. При этом команда очевидно психологически чувствует себя хорошо. Наверное, для вас это тоже очевидно?

— У нас устойчивая команда, достаточно опытная, мы провели достаточно много матчей и еврокубковых, после чего перестроились на чемпионат. Я никакой проблемы не видел. Мы в любом случае понимаем, что в сегодняшних реалиях нельзя одержать 3-4 победы, это тяжело. Поэтому даже если где-то ты сыграешь вничью, как с «Уфой», ты должен быть спокоен, чтобы выиграть следующие матчи.

— К фактору Оланаре, как игрока, который в аренде в другом клубе, вы присматривались?

— Тут в первую очередь обращаешь внимание на свою команду. Мы знали, как он вступает в единоборства, как он сохраняет мяч. Важно было против него правильно сыграть.

— Несколько футболистов вашей команды сегодня выходили на поле, имея по три желтые карточки. И, наверное, то, что они не получили еще по одной желтой карточки, это тоже позитив, с учетом следующей игры с «Краснодаром»?

— Мы знаем, что у нас с этим есть проблемы, но это уже конец сезона. В любом случае у каждой команды есть какие-то дисквалификации, это нормально. Важно то, что сразу несколько игроков не улетело в такой ситуации.