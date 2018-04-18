«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Борнмут»

Манчестер Юнайтед » одержал победу над «Борнмутом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч был забит на 28-й минуте защитником Крисом Смоллингом . Во втором тайме укрепить преимущество удалось бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который забил с подачи Поля Погба

«Манчестер Юнайтед" набрал 74 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (38) — на 11-м месте.